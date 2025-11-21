Palina Rojinski bricht ihr Schweigen: "Mir ist Gewalt vom Partner widerfahren"

Berlin - Palina Rojinski (40) spricht erstmals offen darüber, in einer früheren Beziehung Gewalt erlebt zu haben.

Palina Rojinski (40) habe damals gedacht, dass es ein Versehen war. © Annette Riedl/dpa

Anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November spricht Rojinski erstmals über ihre eigenen Erfahrungen.

"Ich habe das, glaube ich, noch nie öffentlich erzählt - aber mir ist selbst in jungen Jahren Gewalt vom Partner widerfahren", so die 40-Jährige auf Instagram.

Sie habe es damals nicht wahrhaben wollen. Sie dachte, es sei aus Versehen gewesen und nur das eine Mal. Zudem habe sie den Fehler bei sich gesucht.

"Ich habe unter körperlicher und psychischer Gewalt gelitten. Und mir war das peinlich. Ich dachte, mit mir ist etwas nicht in Ordnung und ich müsste mich besser benehmen", erklärt die Schauspielerin.

Sie sei wegen vieler blauer Flecken und immer wieder sichtbarer Spuren kaum noch aus dem Haus gegangen.