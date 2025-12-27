Palina Rojinski verrät Beauty-Geheimnisse: "Ich zieh' die Ohren vor den Shootings"

Berlin - Palina Rojinski ist nicht nur Moderatorin und Schauspielerin, sondern auch regelmäßig als Model gefragt – ihr makelloses Aussehen dürfte dabei helfen. Dass der TV-Star inzwischen 40 Jahre alt ist, ist kaum zu glauben. Jetzt gibt sie in einem Podcast Einblicke in ihre Hautpflege.

Im Podcast erzählt Palina Rojinski (40), was ihr bei der Hautpflege wichtig ist. © Bildmontage: Screenshot/instagram/palinski

Im Video-Podcast "Niccis Quickie" von Comedy- und Schauspieltalent Nico Stank (36) nimmt Palina im weihnachtlich geschmückten Doppelbett Platz und beantwortet die Fragen ihrer Community – darunter auch die nach ihren Beauty-Geheimnissen?

Seit 13 Jahren folge sie morgens und abends einer fünfstufigen Pflegeroutine. Dazu gehören eine gründliche Reinigung, Enzym-Peelings, ein Serum, besonders das Liftactiv 16 Bonding Serum von Vichy, sowie Gesichts- und Augencreme.

On top setzt sie auf Infrarotlicht sowie Behandlungen mit Sauerstoff und Wechselstrom.

Für einen frischen Teint greift Palina wegen ihres empfindlichen Hauttyps zu Selbstbräuner – das sehe frischer aus und schone die Haut.

Zusätzlich schwört die Deutsch-Russin auf regelmäßige Gesichtsmassagen, Lymphdrainagen und Beauty-Tools wie Gua Sha für zu Hause. Ein Ritual wirkt dabei ungewöhnlich: "Ich zieh' die Ohren vor den Shootings", verrät sie – denn auch eine Ohrenmassage könne einen verjüngenden Effekt haben.