Palina Rojinski erinnert sich: Oma stellt Mobber mit Dobermann zur Rede

Berlin - Als Palina Rojinski (40) in ihrer Kindheit gemobbt wurde, wandte sie sich an ihre wichtigste Verbündete: ihre Oma. Welche clevere Aktion diese daraufhin startete, erzählt sie jetzt.

In einem Interview erinnert sich Palina Rojinski (40) an eine witzige Geschichte mit ihrer Oma zurück. © Felix Hörhager/dpa

Ein Junge aus ihrer Schule hatte es damals auf die kleine Palina abgesehen. Ihre Oma erkannte sofort, dass er sie schikanierte, erklärt die Moderatorin im Gespräch mit GALA.

"Die hatte immer so ein Sakko an, dann einen Blumenrock, Turnschuhe dazu, und die hat immer eine geraucht", erinnert sich Palina zurück. Außerdem besaß ihre Oma einen imposanten Dobermann.

"Und dann kam sie, um mich von der Schule abzuholen und ist da wirklich Runden gelaufen mit dem Dobermann und der Kippe", witzelt die Schauspielerin.

Doch das war noch nicht alles: Sie wollte unbedingt herausfinden, wo sich der Junge aufhielt. "Dann ist sie zu ihm hin, mit der Zigarette, hat ihm die Faust gezeigt und meinte: 'Noch einmal, wenn du noch einmal was Schlechtes zu meiner Enkelin sagst, kriegst du das'", erzählt Palina.