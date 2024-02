Palina Rojinski hat "große Pläne" für "The Masked Singer"

Palina Rojinski (38) freut sich ebenso riesig auf die Zusammenarbeit mit Rick Kavanian (53). © Felix Hörhager/dpa

Ab 6. April geht "The Masked Singer" in eine neue Runde. In der zehnten Staffel wird Palina Rojinski in der Rate-Jury Platz nehmen.

"Für mich ist The Masked Singer ein großes buntes Entertainment-Feuerwerk für die ganze Familie, bei dem man gemeinsam puren Spaß haben kann und auf Ratepfaden zwischen der Eisprinzessin und dem Kakadu seinen Alltag vergisst", verriet die Beauty in einem Interview mit Prosieben.

Sie habe in den vergangenen Staffel stets mitgefiebert, wer am Ende unter der Maske steckte. Bisher war sie einige Male auf der falschen Fährte. Nun will sie ihre "Inspektorskills professionell als Rateteam-Mitglied ausleben".

Zudem freue sie sich riesig auf die Zusammenarbeit mit Comedian Rick Kavanian (53), welcher selbst vor zwei Jahren sein Gesang-Talent in der Show bewies. Damals steckte er unter der Maske des Rosty.