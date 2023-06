Palina Rojinski hat Zugang zu den Sternen: "Da kommen Traumata hoch"

Berlin - Moderatorin Palina Roijinski (38) hat für ihre Fans die Sterne vom Himmel geholt. In ihrer neuen "Astrolinksi"-Folge deutet sie die Zusammenhänge zwischen astronomischen Ereignissen und prophezeit, dass so einiges auf uns zukommt.

Palina Roijinski (38) verrät, wie die Sterne im Juni stehen. © Screenshot/Instagram/palinski (Bildmontage)

Der Neumond sei ein günstiger Zeitpunkt, um seinem Leben eine neue Wendung zu geben; denn diese Astrolage steht für einen Neuanfang, sagt die Berlinerin auf Instagram.

Palina empfiehlt diese Energie für neue Projekte zu nutzten und eine neue Ausrichtungen für sein Leben zu finden.

"Der Neumond ist die Schwingung des Zwillings. Doch in die neuen Schwingungen pfuscht uns so ein bisschen der Neptun rein. Jedoch bringt der uns richtig viel Fantasie und Intuition", so Palina.

Seit März kämen wir aus so viel Tumult: "Da kommen Traumata hoch oder alte Triggerpunkte und die Wunde ist offen", sagt die 38-Jährige. In der aktuellen Sternenkonstellation spiele auch der Pluto eine wichtige Rolle; denn der streue in die alten Wunden nicht nur ein bisschen Salz, sondern eine ganze Packung.

So würden Sachen, die mit Selbstwert oder Machtmissbrauch zu tun haben an die Oberfläche dringen. "Es ist wichtig, sich zu entscheiden und dieses Gefängnis aufzubrechen", erklärt die Rothaarige in ihren Astro-Tipps.