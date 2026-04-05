Palina spricht Kohle-Klartext: Wird sie von Julian Claßen wirklich durchgefüttert?

Köln - In ihrer Beziehung haben Julian Claßen (33) und Freundin Palina (26) schon so manche Höhen und Tiefen erlebt. Ein lästiges Thema verfolgt die Nachfolgerin von Tanja Makaric (28) dabei schon von Anfang an.

YouTuber Julian Claßen (33) und Freundin Palina (26) sind seit Ende 2024 ein Paar. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/palinamin

Seit mittlerweile fast eineinhalb Jahren sind "Julienco" und Palina zusammen, haben seitdem regelmäßig Traumurlaube an paradiesischen Stränden miteinander verbracht oder auch diverse andere Vorzüge des Luxus-Lebens genossen.

Einen Vorwurf hat sich die 26-Jährige dabei immer und immer wieder von kritischen Usern gefallen lassen müssen: Dass sie die ganze Zeit finanziell von "Julienco" ausgehalten würde und keinen Euro selbst beisteuere.

Damit hat die Influencerin jetzt aber aufgeräumt. Über Instagram erklärt sie, dass sämtliche Ausgaben des Paares sowohl auf ihren Nacken als auch auf den des YouTubers verteilt sind.

"Ich weiß, viele wollen jetzt hören, dass Julian alles zahlt, um sich dann auf mich zu stürzen ... Ich muss euch leider enttäuschen. Bei uns ist alles ziemlich gut aufgeteilt", stellt die 26-Jährige unmissverständlich klar.