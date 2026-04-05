Palina spricht Kohle-Klartext: Wird sie von Julian Claßen wirklich durchgefüttert?
Köln - In ihrer Beziehung haben Julian Claßen (33) und Freundin Palina (26) schon so manche Höhen und Tiefen erlebt. Ein lästiges Thema verfolgt die Nachfolgerin von Tanja Makaric (28) dabei schon von Anfang an.
Seit mittlerweile fast eineinhalb Jahren sind "Julienco" und Palina zusammen, haben seitdem regelmäßig Traumurlaube an paradiesischen Stränden miteinander verbracht oder auch diverse andere Vorzüge des Luxus-Lebens genossen.
Einen Vorwurf hat sich die 26-Jährige dabei immer und immer wieder von kritischen Usern gefallen lassen müssen: Dass sie die ganze Zeit finanziell von "Julienco" ausgehalten würde und keinen Euro selbst beisteuere.
Damit hat die Influencerin jetzt aber aufgeräumt. Über Instagram erklärt sie, dass sämtliche Ausgaben des Paares sowohl auf ihren Nacken als auch auf den des YouTubers verteilt sind.
"Ich weiß, viele wollen jetzt hören, dass Julian alles zahlt, um sich dann auf mich zu stürzen ... Ich muss euch leider enttäuschen. Bei uns ist alles ziemlich gut aufgeteilt", stellt die 26-Jährige unmissverständlich klar.
Gemeinsamkeit zwischen Palina und Vorgängerin Tanja Makaric
Tiefer einsteigen und alle monatliche Fixkosten auflisten wollte sie dann aber offensichtlich nicht.
Stattdessen scheint es so, als würde sie hoffen, dass ihr kurzes Statement vorerst ausreicht, um den Netz-Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Ähnlich wie der 26-Jährigen erging es auch Vorgängerin Makaric. Auch sie musste sich anfangs der Beziehung mit dem Unternehmer und YouTuber Kritik vieler User gefallen lassen, dass sie sich vom Zweifach-Papa nur durchfüttern lasse und keinen Cent zur Beziehung beitrage.
Mittlerweile ist die Wuppertalerin - genau wie Palina - selbst erfolgreiche Influencerin und verdient ihr Geld durch Social-Media-Kooperationen mit namhaften Firmen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/palinamin