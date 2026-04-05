 2.407

Palina spricht Kohle-Klartext: Wird sie von Julian Claßen wirklich durchgefüttert?

Influencerin Palina hat sich im Netz gegen den Vorwurf gewehrt, dass "Julienco" sie pausenlos durchfüttere und alle Ausgaben des Paares bezahlen würde.

Von Michael Kneifler

Köln - In ihrer Beziehung haben Julian Claßen (33) und Freundin Palina (26) schon so manche Höhen und Tiefen erlebt. Ein lästiges Thema verfolgt die Nachfolgerin von Tanja Makaric (28) dabei schon von Anfang an.

YouTuber Julian Claßen (33) und Freundin Palina (26) sind seit Ende 2024 ein Paar.
YouTuber Julian Claßen (33) und Freundin Palina (26) sind seit Ende 2024 ein Paar.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/palinamin

Seit mittlerweile fast eineinhalb Jahren sind "Julienco" und Palina zusammen, haben seitdem regelmäßig Traumurlaube an paradiesischen Stränden miteinander verbracht oder auch diverse andere Vorzüge des Luxus-Lebens genossen.

Einen Vorwurf hat sich die 26-Jährige dabei immer und immer wieder von kritischen Usern gefallen lassen müssen: Dass sie die ganze Zeit finanziell von "Julienco" ausgehalten würde und keinen Euro selbst beisteuere.

Damit hat die Influencerin jetzt aber aufgeräumt. Über Instagram erklärt sie, dass sämtliche Ausgaben des Paares sowohl auf ihren Nacken als auch auf den des YouTubers verteilt sind.

Trauriges Geständnis von Pierre M. Krause: Freunde haben sich wegen Krebs nicht mehr gemeldet
Promis & Stars Trauriges Geständnis von Pierre M. Krause: Freunde haben sich wegen Krebs nicht mehr gemeldet

"Ich weiß, viele wollen jetzt hören, dass Julian alles zahlt, um sich dann auf mich zu stürzen ... Ich muss euch leider enttäuschen. Bei uns ist alles ziemlich gut aufgeteilt", stellt die 26-Jährige unmissverständlich klar.

Gemeinsamkeit zwischen Palina und Vorgängerin Tanja Makaric

Sämtliche Ausgaben werden der 26-Jährigen zufolge von beiden gleichermaßen bezahlt.
Sämtliche Ausgaben werden der 26-Jährigen zufolge von beiden gleichermaßen bezahlt.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/palinamin

Tiefer einsteigen und alle monatliche Fixkosten auflisten wollte sie dann aber offensichtlich nicht.

Stattdessen scheint es so, als würde sie hoffen, dass ihr kurzes Statement vorerst ausreicht, um den Netz-Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Ähnlich wie der 26-Jährigen erging es auch Vorgängerin Makaric. Auch sie musste sich anfangs der Beziehung mit dem Unternehmer und YouTuber Kritik vieler User gefallen lassen, dass sie sich vom Zweifach-Papa nur durchfüttern lasse und keinen Cent zur Beziehung beitrage.

Bade-Ärger in Berlin: TV-Star Wigald Boning bekommt es mit der Polizei zu tun
Promis & Stars Bade-Ärger in Berlin: TV-Star Wigald Boning bekommt es mit der Polizei zu tun

Mittlerweile ist die Wuppertalerin - genau wie Palina - selbst erfolgreiche Influencerin und verdient ihr Geld durch Social-Media-Kooperationen mit namhaften Firmen.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/palinamin

Mehr zum Thema Promis & Stars: