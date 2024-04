Pamela Reif kassiert ab: Hier könnt Ihr die Influencerin treffen!

Waldbronn - Zur Neueröffnung des dm-Drogeriemarktes in Waldbronn hat sich die erfolgreiche Fitness-Influencerin Pamela Reif (27) angekündigt! Wer möchte, kann sich sogar von dem Social-Media-Star abkassieren lassen.

Pamela Reif (27) wird als Ehrengast anwesend sein. © Christian Charisius/dpa

In einer Woche startet die brandneue dm-Filiale in Waldbronn ihr Neueröffnungs-Wochenende. Insbesondere am 20. April kann die 13.000-Einwohner-Gemeinde jede Menge Besucher erwarten. Pamela Reif wird für eine Stunde als Kassiererin einspringen.

Um 10 bis 11 Uhr wird die sportbegeisterte Unternehmerin hinter der Kasse sitzen. Das Beste: Alle Einnahmen der Kassierstunde werden an die aktive Kinder- und Jugendarbeit der Waldbronner Vereine gespendet.

Im Anschluss findet ein Meet and Greet im Laden statt, bei dem die Influencerin für Fragen und Bilder zur Verfügung steht. Ab 12 Uhr kann dann nach Lust und Laune geshoppt werden. Auch die Produkte der Influencerin werden erhältlich sein.

Pamelas Marken "éla Natural Beauty" sowie "naturally PAM" werden seit mehreren Jahren in allen dm-Drogeriemärkten angeboten. Unter anderem vermarktet die 27-Jährige ihre Haarpflege-Produkte sowie Fitness-Nahrungsmittel.

Die hübsche Blondine wurde vor allem durch ihre Work-out-Videos auf YouTube deutschlandweit berühmt. Mittlerweile ist sie auch in den USA, Italien sowie China keine Unbekannte mehr.