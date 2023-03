Pamela Reif rudert zurück! Shitstorm nach "Ich sehe aus wie eine Transe"-Kommentar

Pamela Reif (26) zählt zu den erfolgreichsten Fitness-Influencern der Welt. © Fotomontage: dpa/Jens Meyer, dpa/Intimissimi

"Hä, das ist voll gemein. Nichts gegen Transen - aber wieso sehe ich damit aus wie eine Transe? Ich dachte, ich mache das jetzt drauf und werde voll schön!" Autsch, diesen Kommentar hatte sich die deutsche Fitness-Queen, als sie den viralen "Bold Glamour"-Filter ausprobierte, wohl nicht so gut überlegt.

Die Quittung folgte prompt: ein riesiger Shitstorm! Mittlerweile ruderte die 26-Jährige zurück, löschte das Video und entschuldigte sich bei ihren Fans und allen Transsexuellen. Zuvor hatte sie noch angekündigt, kein offizielles Statement veröffentlichen zu wollen, um die Sache nicht "unnötig groß" zu machen.

"Es tut mir einfach so leid und das, was ich gestern gesagt habe, war so falsch und so dumm", erklärt sie in einem weiteren TikTok-Video. Der Filter hätte dafür gesorgt, dass sie kaum noch aussehen würde, wie sie selbst und das hätte sie überhaupt nicht schön gefunden.

"Damit habe ich so viele Menschen verletzt und verärgert, mit so einer dummen Wortwahl eine transphobe Aussage getätigt, die ich eigentlich gar nicht meine von Herzen", versuchte Reif sich aus der Sache rauszureden.

Sie habe nicht gewusst, dass das Wort "Transe" nicht die Kurzform von Transgender sei, sondern als Beleidigung gelte.