Paris Hilton und Olivia Rodrigo ziehen auf Festival alle Blicke auf sich

Olivia Rodrigo (20) und Paris Hilton (42) standen in LA im Blitzlichtgewitter der Kameras. © Monica Schipper/Getty Images via AFP, Matt Winkelmeyer/Getty Images via AFP

Jedes Jahr lockt das Festival des Radiosenders KIIS FM zahlreiche Stars und Promis an.

Wie Daily Mail berichtete, gehörten am Freitagabend Sängerin Olivia Rodrigo und Reality-Star Paris Hilton zu den größten Hinguckern.

Olivia trug ein enges, dunkelsilbernes Minikleid mit tiefem Ausschnitt und zeigte dadurch viel nackte Haut. Dazu trug sie eine schwarze Strumpfhose und passende Stiefel.

Paris, die kürzlich ihr zweites Kind per Leihmutterschaft empfangen hatte, zeigte sich in einem theatralisch schimmernden silbernen Kleid mit einer Reihe von Sternen am Saum.

Zwischenzeitlich wurden die beiden Frauen dabei beobachtet, wie sie sich mit Sängerin und Schauspielerin Dixie D’Amelio (22) unterhielten.

Die junge Influencerin wählte ein Outfit bestehend aus einem metallisch pinkfarbenen Neckholder-Minikleid und passenden pinkfarbenen Cowboystiefeln.