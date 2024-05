Sommer, Sonne, Bräune: Paris Hilton witzelt über die Hautfarbe ihrer kleinen Tochter

London (5 Monate) ist das zweite Kind von Paris Hilton (43) und Ehemann Carter Reum (43). © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Auf Instagram teilte das It-Girl am vergangenen Sonntag den kurzen Clip, in dem sie vor einem XXL-Spiegel über ihren neuen Sommer-Look witzelte.



"Normalerweise bin ich gerne sehr braun, aber ich habe nicht an dich gedacht!", meinte Paris Hilton, während sie ihre Tochter London im Arm hielt.

"Du bist so blass. Du warst noch nie in der Sonne", so die 43-Jährige weiter.

Ihr sei natürlich bewusst, dass sie London nicht bräunen könne. Die DJane nahm es dennoch mit Humor: "Ich zähle die Tage, bis ich Baby London die Kunst der Spray-Bräune von Tan Luxe beibringen kann!"