Comeback im Reality-TV: Paris Hilton und Nicole Richie planen eine neue Show

In den 2000ern waren Paris Hilton (43, l.) und Nicole Richie (43) die It-Girls in Amerika. © EVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Mit einer nostalgischen Collage auf Instagram heizten Paris und Nicole bereits am Mittwoch die Gerüchteküche an. Die Collage im 2000er-Look zeigte die BFFs als Kinder, Teenager und während ihrer Zeit bei der Reality-TV-Serie "The Simple Life".

In den 2000ern feierten die Hotelerbin und die Schauspielerin damit ihren großen TV-Erfolg. Die reichen Töchter tauschten ihr Leben in Glanz und Glamour gegen ein einfaches Leben mit zahlreichen Minijobs.

Fünf Staffeln lang wurden sie dabei von Kameras begleitet und erlangten dabei internationalen Erfolg.

Nun sollen die It-Girls erneut gemeinsam im Fernsehen zu sehen sein. Wie TMZ berichtet, arbeiten Paris und Nicole an einer neuen Show.