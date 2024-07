Paris Hilton im Mama-Stress: Söhnchen Phoenix reißt um ein Haar großen Spiegel um

Paris Hiltons (43) Sohn Phoenix (1) erkundet begeistert seine Umgebung. Dabei passen seine Eltern gut auf ihn auf. © Instagram/parishilton

Phoenix erkundet alles ganz genau und ist dabei kaum aufzuhalten.

Auf ihrem Instagram-Kanal gibt Paris Hilton ihren Fans und Followern weitere Einblicke in ihr Familienleben. In dem neuesten Video dreht sich dabei alles um Söhnchen Phoenix (1).

Während Paris versucht, ihr quirliges Kind während eines Fotoshootings etwas zurückzuhalten, denkt der Einjährige gar nicht daran und läuft stattdessen kreuz und quer durch die Wohnung.

Seit Phoenix alleine laufen kann, sei dies ein immer wiederkehrendes Problem, sagt Paris lachend gegenüber TMZ.

Zum Glück ist Papa Carter (43) stets mit dabei und passt gut auf seinen Sohnemann auf - was auch dringend nötig ist, denn die Koordination des Kleinen ist noch nicht die beste. Als er etwa in Richtung eines fahrbaren Spiegels läuft, scheint er sich am Gestell festhalten zu wollen, was die Glaswand fast zu Fall bringt.

Die Fans sind dennoch begeistert von dem Familienvideo und verlangen sogleich nach mehr.