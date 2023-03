Pastorin lässt sich Predigt von Chat-GPT schreiben: "Perspektive geändert"

Pamela Hansen (50) ist bereits seit mehr als zehn Jahren Pastorin auf der Insel Helgoland. © Screenshot Instagram/_rev_pam_ (Bildmontage)

"Mich hat ein von ChatGPT konstruierter Text inspiriert, mich auch mal darauf einzulassen, einen Text von einer Künstlichen Intelligenz generieren zu lassen - und zwar als Predigtvorbereitung", erklärte sie am Dienstag ihren Instagram-Followern. Und ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) habe ihr daraufhin tatsächlich eine ganze Predigt verfasst.

Doch die Pastorin war mit dem Ergebnis noch nicht so ganz zufrieden. Schließlich sei der Text viel zu kurz für eine richtige Predigt gewesen. "Und die hätte ich im Leben auch nicht so übernommen, denn es fehlen einfach die persönlichen Erfahrungen", erklärte sie weiter.

Dennoch habe es einige Stellen in der KI-Predigt gegeben, die die Pastorin auch sehr zum Nachdenken angeregt hätten. "Dinge, die auch meine Perspektive wieder geändert haben. Manchmal habe ich ja ein bisschen Scheuklappen auf und denke in eine bestimmte Richtung", so Hansen. Für so einen Fall sei es auch mal gut, von einem Gegenüber, auf andere Aspekte aufmerksam gemacht zu werden.

"Und was ich richtig klasse finde, ist die Tatsache, dass die Künstliche Intelligenz auch durchaus Fehler macht und wenn man sie darauf aufmerksam macht, sich entschuldigt und die Fehler korrigiert", so Pamela Hansen, die gleich ein Beispiel dazu nannte.