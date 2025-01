Aminatis lassen 2024 hinter sich: "Sehr froh, dass dieses Jahr endlich vorbei ist"

Moritzburg - Das Jahr 2024 ist für die Aminatis eine wirkliche Herausforderung gewesen. Während Influencerin Patrice (29) noch immer mit ihrer Krebs-Erkrankung zu kämpfen hatte, diente ihr ihr Mann Daniel (51) als Stütze in der schwierigen Zeit. Jetzt heißt es jedoch erst einmal: Haken dran.

Daniel (51) und Patrice Aminati (29) - ein Team im Kampf gegen den Krebs. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/danielaminati//Instagram/danielaminati

"Wir sind sehr froh, dass dieses Jahr endlich vorbei ist", so der "taff"-Moderator gegenüber der Bild-Zeitung.

Seine Frau zog ebenfalls ein Fazit: "Es war ein Jahr, das ich einerseits gern hinter mir lassen und vergessen möchte. Andererseits habe ich – leider auf eine ganz bittere Art und Weise – gelernt, mich am Leben und auch an kleinen Dingen zu freuen. Das habe ich vor der Erkrankung nicht gekonnt", so Patrice Aminati mit optimistischem Blick.

Dabei war sie besonders dem Krankenhaus-Personal in der sächsischen Landeshauptstadt dankbar und erklärte: "Ohne die Ärzte und Schwestern der Uniklinik Dresden hätte ich Weihnachten nicht feiern können. Das muss ich leider so festhalten. Ohne Therapien geht es nicht. Ich hoffe immer noch auf Heilung."

Im April 2023 machte Patrice ihre Erkrankung öffentlich. Diagnose: schwarzer Hautkrebs.