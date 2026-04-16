Patrice Aminati kämpft mit Tränen: "Irgendwann verlässt einen die Kraft"

Dresden - Patrice Aminati (30) kämpft gegen schwarzen, unheilbaren Hautkrebs, zeigt sich dabei oft erstaunlich zuversichtlich und lächelnd. Nun hat sie jedoch eine ganz andere, verletzlichere Seite von sich offenbart.

Patrice Aminati meldete sich am Mittwochabend in ihrer Instagram-Story ungewohnt emotional zu Wort. © Instagram/Screenshot/patrice.eva

Am Mittwochabend meldete sie sich in ihrer Instagram-Story unter Tränen bei ihren vielen Fans und zeigte sich dabei ungewohnt emotional.

Mit verschmierter Schminke begann sie mit hörbar brüchiger Stimme: "So, ihr Lieben, weil wir ja immer ehrlich miteinander sein wollten, schicke ich euch jetzt auch mal liebe Grüße". In den kurzen Clips rang sie mehrfach sichtbar mit den Tränen.

"Ich habe heute eigentlich einen ganz guten Tag gehabt, aber irgendwann verlässt einen die Kraft dann doch", erklärte sie mit offenen Worten.

Auf die zahlreichen Nachfragen aus ihrer Community reagierte sie zudem extrem ehrlich: "Nein, die Therapien vertrage ich nicht gut", erklärte die Mutter der kleinen Charly Malika.

Dennoch versuche sie natürlich, "irgendwie weiterzugehen, immer weiterzuarbeiten und immer weiter zu funktionieren".