Patrice Aminati kämpft mit Tränen: "Irgendwann verlässt einen die Kraft"
Dresden - Patrice Aminati (30) kämpft gegen schwarzen, unheilbaren Hautkrebs, zeigt sich dabei oft erstaunlich zuversichtlich und lächelnd. Nun hat sie jedoch eine ganz andere, verletzlichere Seite von sich offenbart.
Am Mittwochabend meldete sie sich in ihrer Instagram-Story unter Tränen bei ihren vielen Fans und zeigte sich dabei ungewohnt emotional.
Mit verschmierter Schminke begann sie mit hörbar brüchiger Stimme: "So, ihr Lieben, weil wir ja immer ehrlich miteinander sein wollten, schicke ich euch jetzt auch mal liebe Grüße". In den kurzen Clips rang sie mehrfach sichtbar mit den Tränen.
"Ich habe heute eigentlich einen ganz guten Tag gehabt, aber irgendwann verlässt einen die Kraft dann doch", erklärte sie mit offenen Worten.
Auf die zahlreichen Nachfragen aus ihrer Community reagierte sie zudem extrem ehrlich: "Nein, die Therapien vertrage ich nicht gut", erklärte die Mutter der kleinen Charly Malika.
Dennoch versuche sie natürlich, "irgendwie weiterzugehen, immer weiterzuarbeiten und immer weiter zu funktionieren".
Hautkrebs ohne Aussicht auf Heilung: Patrice Aminati möchte "einfach gerne weiterleben"
Oft gelinge ihr das auch durchaus, erzählte sie. Gleichzeitig stellte sie aber klar, "dass nicht jeder Tag gut ist". Ihr größter Wunsch bleibt dabei weiterhin unverändert: Sie möchte "einfach gerne weiterleben", so Aminati unter Tränen.
Trotz aller Belastungen betonte sie, dass sie sehr dankbar für die lebensverlängernde Therapie sei.
Gleichzeitig gebe es allerdings auch Tage, an denen sie dadurch kaum Kraft für etwas habe und deshalb schlichtweg nur im Bett liege und schlafe.
Zum Schluss richtete sie noch persönliche Worte an ihre rund 233.000 Abonnenten und Fans, von denen einige sicherlich selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben.
"Lasst euch nicht entmutigen. Passt gut auf euch auf. Ich drücke euch ganz fest und ich halte euch auf dem laufenden - auch wie heute, wenn's mal nicht gut läuft", so Aminati.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/patrice.eva