Riesenerfolg für Lilly Becker vor Gericht: Ex-Mann Boris droht Zwangsvollstreckung

Düsseldorf/München - Klage, Urteil, Zwangsvollstreckung statt Spiel, Satz und Sieg: Boris Becker (58) hat vor Gericht eine empfindliche Niederlage gegen seine Ex-Frau Lilly Becker (49) einstecken müssen.

Lilly (49) und Boris Becker (58) streiten sich auch acht Jahre nach ihrer Trennung noch um Geld. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit dem Gefängnisaufenthalt des früheren Weltklasse-Tennisspielers streiten sich die Ex-Partner um den Unterhalt für den gemeinsamen Sohn Amadeus (16). Eine Beschwerde des 58-Jährigen diesbezüglich wurde jetzt vor dem OLG in München abgeschmettert.

Die Entscheidung des Amtsgerichts von Anfang Januar 2026 bleibt also bestehen. Eine Vollstreckung ist somit zulässig. Etwaige Einwände müsste Boris in einem separaten Verfahren geltend machen. Vorteil Lilly!

Laut einem Bericht von "Bunte" sollen die Anwälte der ehemaligen RTL-Dschungelkönigin bereits Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den mehrfachen Grand-Slam-Sieger eingeleitet haben.

Um ausstehende Unterhaltszahlungen für Amadeus geltend zu machen, könnte es nun unter anderem auch Konten, Honoraren und anderen allgemeinen Vermögenswerten von Boris an den Kragen gehen.