Anne Wünsche lässt sich Tattoo an pikanter Stelle stechen: "Süß und wild zugleich"

Berlin/Halle an der Saale - Ex-"Berlin Tag und Nacht"-Star Anne Wünsche (34) hat sich auf der "Exquisit"-Erotik-Messe in Halle an der Saale spontan ein neues Tattoo stechen lassen – an einer pikanten Stelle.

Geplant war der neue Körperschmuck von Anne Wünsche (34) nicht. © anne wünsche

Das neue Motiv befindet sich knapp unterhalb ihrer Brüste und zeigt die Disney-Figur Stitch, kombiniert mit Mond- und Sternenelementen.

Für Wünsche hat das Tattoo laut einer Pressemitteilung eine tiefere, persönliche Bedeutung. "Stitch wollte ich mir schon ewig stechen lassen, hatte aber nie wirklich eine Idee, wie oder wo. Für mich steht Stitch nämlich für meine Kinder. Ich bin ein großer Disney-Fan und irgendwie habe ich Stitch schon immer mit ihnen verbunden: süß und wild zugleich."

Auch die weiteren Elemente sind bewusst gewählt: "Der Mond und die Sterne stehen für Spiritualität – ich glaube fest ans Manifestieren. Die Stelle für das Tattoo habe ich eher zufällig gewählt", so die Mallorca-Auswanderin.

Lange geplant war der neue Körperschmuck der dreifachen Mama nicht. "Ich habe mir das Ganze spontan stechen lassen. Aber bereuen tue ich es kein bisschen, weil es einfach ich bin. Spontane Tattoos sind ohnehin nichts Neues für mich. Den Mond hinter meinem Ohr zum Beispiel habe ich mir vor ein paar Jahren bei einem Influencer-Event stechen lassen. Und am Ballermann habe ich mir auch schon was machen lassen. Ich liebe diese spontane Seite an mir und hoffe, dass ich sie nie verliere."