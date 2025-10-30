Patrice Aminati begeistert mit Halloween-Look: Früher "Sexy Hexy", heute ganz anders
Dresden - Auf Instagram sorgte Patrice Aminati (30) am Dienstag für ordentlich Gelächter. Auf ihrem Account "patrice.eva" teilte die Influencerin einen Clip der ganz anderen Art. Während sich die 30-Jährige in den vergangenen Jahren zu Halloween immer in sexy Grusel-Looks zeigte, möchte sie nun etwas ganz Neues ausprobieren. Dieses Jahr kostümiert sich die Moderatorin als braunes Pferd.
Trotz ihres schweren Kampfes gegen den schwarzen Hautkrebs, der bei ihr 2023 diagnostiziert wurde, lässt sich die Frau von Daniel Aminati (52) nicht unterkriegen.
Anlässlich zu Halloween postete die 30-Jährige ein Video, in dem sie ihre knappen Kostüme von 2017 und 2018 zeigte. Mit kurzer Kleidung, tiefem Ausschnitt und einem filigranen Make-up begeisterte sie ihre Follower.
Nun, nach knapp acht Jahren, präsentierte sich Patrice erneut im "gewagten" Look - auf ganz andere Art und Weise. In ihrem Post führte sie ihr neues Pferde-Kostüm vor.
Die Mutter der dreijährigen Charly Malika (3) nahm den Wandel ihrer Verkleidung mit viel Humor. Unter ihrem Beitrag schrieb sie: "Halloween früher vs. heute …"
Mit einem breiten Grinsen im Gesicht fragte sie ihre Mutter, ob das Kostüm dick mache. "Nein, das macht überhaupt nicht dick. Ich finde, die Taille betont es so schön", scherzte die Familie. Patrice verdeutlichte, wie vielfältig ihr Kostüme sein können.
Riesen-Applaus für ihr spektakuläres Kostüm: Familie und Fans sind begeistert
Nicht nur ihre Eltern zeigten sich amüsiert von ihrem neuen Halloween-Look. Auch ihre Tochter Charly Malika kam nicht mehr aus dem Staunen heraus.
Mit neugierigen Blicken musterte sie ihre Mutter und fragte: "Mama, ich will reiten?" Patrice nahm ihre Tochter, setzte sie auf ihren Rücken und ritt durch ihr Wohnzimmer. "Mama lacht sich schlapp. Papa resigniert. Kind glücklich. Ich schweißgebadet", merkte die 30-Jährige an.
Sowohl bei ihrer Familie als auch bei ihren 221.000 Fans auf Instagram kam ihr neues Grusel-Kostüm super an. "Ich schreie!!!! Ich muss sagen, das heute gefällt mir fast am besten", kommentierte ein User unter dem Video.
Titelfoto: Bildmontage/Instagram/patrice.eva