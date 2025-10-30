Patrice Aminati begeistert mit Halloween-Look: Früher "Sexy Hexy", heute ganz anders

Dresden - Auf Instagram sorgte Patrice Aminati (30) am Dienstag für ordentlich Gelächter. Auf ihrem Account " patrice.eva " teilte die Influencerin einen Clip der ganz anderen Art. Während sich die 30-Jährige in den vergangenen Jahren zu Halloween immer in sexy Grusel-Looks zeigte, möchte sie nun etwas ganz Neues ausprobieren. Dieses Jahr kostümiert sich die Moderatorin als braunes Pferd .

Noch vor einigen Jahren verkleidete sich Patrice Aminati (30) als "Sexy Hexy". © Bildmontage/Instagram/patrice.eva

Trotz ihres schweren Kampfes gegen den schwarzen Hautkrebs, der bei ihr 2023 diagnostiziert wurde, lässt sich die Frau von Daniel Aminati (52) nicht unterkriegen.

Anlässlich zu Halloween postete die 30-Jährige ein Video, in dem sie ihre knappen Kostüme von 2017 und 2018 zeigte. Mit kurzer Kleidung, tiefem Ausschnitt und einem filigranen Make-up begeisterte sie ihre Follower.

Nun, nach knapp acht Jahren, präsentierte sich Patrice erneut im "gewagten" Look - auf ganz andere Art und Weise. In ihrem Post führte sie ihr neues Pferde-Kostüm vor.

Die Mutter der dreijährigen Charly Malika (3) nahm den Wandel ihrer Verkleidung mit viel Humor. Unter ihrem Beitrag schrieb sie: "Halloween früher vs. heute …"

Mit einem breiten Grinsen im Gesicht fragte sie ihre Mutter, ob das Kostüm dick mache. "Nein, das macht überhaupt nicht dick. Ich finde, die Taille betont es so schön", scherzte die Familie. Patrice verdeutlichte, wie vielfältig ihr Kostüme sein können.