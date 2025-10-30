In 18 Monaten 42 Kilo weniger: Moderatorin präsentiert Mega-Körper
Linz (Österreich) - Was für eine Transformation! TV-Star Martina Reuter (45) hat in nur anderthalb Jahren ihr Gewicht um stolze 42 Kilogramm reduziert. Wie hat sie das nur geschafft?
Auf Instagram postete die österreichische Moderatorin mehrere Vorher-Nachher-Bilder, die ihre Verwandlung beeindruckend zeigen. Da, wo früher Fettpölsterchen waren, sticht nun Muskelmasse hervor.
"Ich sehe alte Fotos und denke mir oft: War das wirklich ich? Untrainiert, planlos, unachtsam, was Ernährung und Bewegung betrifft", beschreibt sie ihre Gedanken.
Ihre Motivation? Ihr eiserner Wille. "Keine Spritze, keine Pillen, nur radikale Ernährungsumstellung", erklärt Reuter gegenüber der Bild. Früher brachte sie 112 Kilogramm auf die Waage, heute wiegt sie 70.
Hinzu kommt ein tägliches 90-Minuten-Training, das aus Ausdauertraining und Kraftsport besteht. "Ob morgens um 6 oder abends um 11, ich habe keine Einheit ausgelassen", betont die zweifache Mutter.
Martina Reuter auf Instagram
Vom TV zum Bodybuilding-Contest
Doch Reuter hat noch nicht genug: Am kommenden Samstag nimmt sie an ihrem ersten Bodybuilding-Wettbewerb teil. Dort tritt sie im österreichischen Linz bei den Herbstmeisterschaften der ANBF (Austrian Natural Bodybuilding & Fitness Federation) in der Klasse "Figur Master 40+" an.
Dem Contest blickt die Moderatorin eher gelassen entgegen. Auch ein vor rund sieben Tagen zugezogener doppelter Bänderriss kann Reuter nicht aufhalten.
"Egal, ob ich gewinne oder Letzte werde. Ich habe schon jetzt gewonnen - gegen meine Zweifel, gegen meine Ängste, gegen alte Gewohnheiten", heißt es auf Instagram.
Noch vor einigen Jahren entwarf sie eine Modekollektion für Übergrößen, schrieb Bücher über Selbstliebe und fungierte als "Curvy-Vorbild".
Jetzt will die 45-Jährige, deren neues Buch mit dem Titel "Die 14-Tage-Formel: Der Abnehmplan für ein neues Leben" im Mai 2025 erschienen ist, andere Menschen motivieren, einen ähnlichen Weg einzuschlagen.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/reuter_martina_official (3)