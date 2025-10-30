In 18 Monaten 42 Kilo weniger: Moderatorin präsentiert Mega-Körper

Linz (Österreich) - Was für eine Transformation! TV -Star Martina Reuter (45) hat in nur anderthalb Jahren ihr Gewicht um stolze 42 Kilogramm reduziert. Wie hat sie das nur geschafft?

Die beiden linken Bilder zeigen Martina Reuter (45), wie sie früher aussah. Auf dem rechten Foto präsentiert sie ihre aktuelle Figur. © Montage: Screenshot/Instagram/reuter_martina_official (3)

Auf Instagram postete die österreichische Moderatorin mehrere Vorher-Nachher-Bilder, die ihre Verwandlung beeindruckend zeigen. Da, wo früher Fettpölsterchen waren, sticht nun Muskelmasse hervor.

"Ich sehe alte Fotos und denke mir oft: War das wirklich ich? Untrainiert, planlos, unachtsam, was Ernährung und Bewegung betrifft", beschreibt sie ihre Gedanken.

Ihre Motivation? Ihr eiserner Wille. "Keine Spritze, keine Pillen, nur radikale Ernährungsumstellung", erklärt Reuter gegenüber der Bild. Früher brachte sie 112 Kilogramm auf die Waage, heute wiegt sie 70.

Hinzu kommt ein tägliches 90-Minuten-Training, das aus Ausdauertraining und Kraftsport besteht. "Ob morgens um 6 oder abends um 11, ich habe keine Einheit ausgelassen", betont die zweifache Mutter.