"Ich will mich als Frau fühlen": Patrice Aminati zeigt sich mit neuem Look

Dresden - Patrice Aminati (30) kämpft seit ihrer Krebsbehandlung immer wieder mit Haarausfall - doch jetzt hat die Dresdnerin einen Weg gefunden, sich wieder ganz wie eine Frau zu fühlen.

Patrice Aminati (30) hat im Perückenstudio mehrere Perücken ausprobiert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/patrice.eva

Die 30-jährige Patrice hat am Sonntag mehrere Beiträge auf Instagram veröffentlicht, in denen sie offen über ihren beginnenden Haarverlust spricht.

"Bei mir geht es jetzt so langsam los mit dem Haarausfall", erklärte sie und gab damit einen ehrlichen Einblick in die belastenden Nebenwirkungen ihrer Krebsbehandlung.

Trotz ihrer Erkrankung sieht sich die gebürtige Dresdnerin nicht in erster Linie als Patientin. "Ich will mich als Frau fühlen", betont Patrice.

Auf der Suche nach einem neuen Lebensgefühl besuchte sie deshalb das Perückenstudio "extraliebe" in Düsseldorf.