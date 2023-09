Patricia Blanco macht freizügigen Waldspaziergang: "Arschkalt"

Hamburg - Huch, ist etwa Hochsommer in Hamburg ? Dem knappen Outfit von Patricia Blanco (52) zufolge schon!

Patricia Blanco (52) zeigt sich nach ihrem Waldspaziergang freizügig in ihrem Auto. © Montage: Screenshot Instagram/patriciablancoofficial

16 Grad und graue, dichte Bewölkung: so sieht das Wetter in der Hansestadt aktuell aus.

Die eher kühlen Temperaturen scheinen die Tochter von Roberto Blanco (86) allerdings nicht abzuschrecken.

Obenrum nur in einer Gucci-Corsage ohne Ärmel gekleidet, begab sich die 52-Jährige am frühen Morgen nach eigenen Angaben auf einen Waldspaziergang. Das teilte sie ihren Followern auf Instagram mit: "Guten Morgen, ihr Lieben. Ich komme gerade vom Waldspaziergang. Sehr optimistisch vom Wetter her, wie ich angezogen bin. Wie man sieht, ist es draußen arschkalt".

Ansonsten plauderte sie noch über ihre Pläne des Tages. Diverse Video-Produktionen würden anstehen, von denen sie aber noch nichts verraten dürfe und auch aufs Oktoberfest wolle sie eigentlich noch gehen: "Ich habe auch eine schöne Einladung dafür. Ich muss das nur alles irgendwie zusammensurren", so die Ellermann-Ex über ihren vollen Terminkalender.

Zum Abschluss wünschte die Blanco-Tochter den Zuschauern noch einen schönen Tag und betonte: "Lasst Euch nicht ärgern. Das mache ich schon lange nicht mehr." Mal wieder eine Anspielung auf ihren Ex, Multimillionär Andreas Ellermann (58)?