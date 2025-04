Nach heftigem Zoff von Iris Klein und Yvonne Woelke: Patricia Blanco macht sich lustig

Auf welcher Seite Blanco steht, wird deutlich. Ihrer guten Freundin und Mutter von Daniela Katzenberger (38) wünscht sie in dieser für sie "unfassbaren" Angelegenheit Durchhaltevermögen und Glück: "Es ist schade, weil auf Mallorca scheint die Sonne und dann muss man sich mit so etwas abgeben. Aber, ich glaube, die Staatsanwaltschaft hat eh Besseres zu tun."

Doch nicht nur das. Ebenso belächelt die Hamburgerin die Schauspielkünste der Erzfeindin ihrer Freundin Iris Klein. "Das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe, und vor allem dieses In-Szene-Setzen - der Hammer", so die 54-Jährige klar ironisch über eine Kernsituation des Finales.

Im Wiedersehen von "Promis unter Palmen" endete ein verbaler Zoff zwischen Yvonne Woelke (l.) und Iris Klein (r.) mit einer Champagner-Attacke. © Joyn

Grund für Blancos Abrechnung mit Woelke war der Schlagabtausch der genannten Damen im Finale von "Promis unter Palmen", bei dem ein zunächst verbales Gefecht in einer Champagner-Dusche vonseiten Klein mitten ins Gesicht der Blondine endete.

Da das aber nicht der einzige Eklat während der aktuellen Staffel gewesen sein soll, hatte Woelke nun gegenüber der Bild mitgeteilt, dass sie rechtliche Schritte gegen die gebürtige Ludwigshafenerin eingeleitet habe.

"Iris hat mir die gesamte Zeit in Thailand so sehr zum Horror gemacht, das hat sich im Hotel weiter aufgestaut. Sie hat auch dort alle gegen mich aufgehetzt. Ich musste kurz nach den Dreharbeiten sogar zum Psychologen. Aber sie wird sehen, was sie davon hat. Ich gebe das alles meinem Anwalt, der wird das alles in einer Klage zusammenfassen."

Neben der Champagner-Attacke hatte Klein sogar eine brennende Zigarette nach ihrer Rivalin geworfen. Doch auch die neue Partnerin von ihrem Ex-Mann, Peter Klein (57), nahm in dem Zoff-Pingpong kein Blatt vor den Mund. Mit der nachträglichen Ablehnung der Entschuldigung schoss sie: "Du machst das nur vor der Kamera, damit du gut dastehst. Ich habe hier ein ekelhaftes, großes Monster kennengelernt."

Sätze und Vorhaben, die sowohl Klein als auch Blanco öffentlich nur belächeln.