Paukenschlag am Lerchenberg: Giovanni Zarrella übernimmt "ZDF-Fernsehgarten"

Köln/Mainz - Seit 2021 lockt die " Giovanni Zarrella Show " zahlreiche Zuschauer vor die TV-Bildschirme. Auf den namensgebenden Moderator wartet jetzt eine besondere Ehre!

Entertainer Giovanni Zarrella (47) wird seine gleichnamige Show in diesem Jahr erstmals unter freiem Himmel moderieren. © Jörg Carstensen/dpa pool/dpa

Wie das ZDF gegenüber dem Branchenportal "Quotenmeter.de" bestätigte, wird es in diesem Jahr erstmals eine Open-Air-Ausgabe der beliebten Schlager-Sendung geben. Das Set dafür steht auch schon fest und ist ein echter Hammer.

Giovanni Zarrella (47) wird für seine Premiere unter freiem Himmel tatsächlich den berühmt-berüchtigten "ZDF-Fernsehgarten" übernehmen. Aus der Location auf dem Mainzer Lerchenberg begrüßt während der Sommer-Saison sonst immer Andrea Kiewel (60) ihre Zuschauer.

In diesem Jahr wird die 60-Jährige ihr geliebtes "Wohnzimmer" jedoch mit dem Ex-Mitglied der "Popstars"-Band "Bro'Sis" teilen müssen. Details zu seiner Show am Fernsehgarten-Drehort wie ein genaues Datum oder die Gästeliste verriet der Sender nicht.

"Weitere Infos zu dieser Show kommunizieren wir zu gegebener Zeit", erklärte das ZDF in seinem offiziellen Statement lediglich. Doch die Gerüchteküche brodelt bereits.