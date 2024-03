Paukenschlag beim WDR: Thomas Bug verlässt "Aktuelle Stunde" - das ist der Grund

Als WDR2-Radiomoderator wird Thomas Bug (53) aber weiterhin wie gewohnt am Nachmittag zu hören sein. © Annika Fußwinkel/WDR/ARD/dpa

Der Grund für die Veränderung auf eigenen Wunsch ist ein sehr persönlicher: Er wolle sich "vorübergehend mehr Raum verschaffen", sagte er laut Mitteilung des WDR von Donnerstag. "Jeder, der sich um Eltern kümmert, wird das verstehen."

Als WDR2-Radiomoderator wird er aber weiterhin wie gewohnt am Nachmittag zu hören sein, betonte der WDR.

"Die Sendung war meine journalistische Heimat", so der Journalist. So sei der Schritt nicht einfach für ihn. Er bleibe aber seinem "Zuhause WDR" treu. Bevor er 2007 zu WDR2 wechselte, hatte er sich bereits bei der Jugendwelle 1Live als Moderator einen Namen als "Der Bug" gemacht.

Seine erste "Aktuelle Stunde" präsentierte er am 3. März 2008. "Den Zuschauerinnen und Zuschauern der Aktuellen Stunde ist Thomas Bug in diesen eineinhalb Jahrzehnten ans Herz gewachsen", so Stefan Brandenburg, WDR-Chefredakteur Aktuelles.

"Auch uns im Team wird er sehr fehlen. Er hat mit seiner Kompetenz und mit seinem Witz die Sendung geprägt"