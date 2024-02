Paul Janke in blutiger Therapie: "Weiß nicht, was ich sonst noch machen soll"

Hamburg/Mallorca - Nichts für schwache Nerven: Paul Janke (42) hat sich am heutigen Mittwoch mit blutigen Nachrichten bei seinen Fans auf Instagram gemeldet.

Ur-"Bachelor" Paul Janke (42) hat seit mehr als einem Jahr mit einem Tennisarm zu kämpfen und sich deshalb nun einer Blutegeltherapie unterzogen. © Fotomontage: Instagram/jankepaul

In seiner Story teilte der Ur-"Bachelor" seinen rund 154.000 Followern mit, dass er sich einer Blutegeltherapie unterzogen habe. Doch nicht nur das! Der ehemalige Rosenkavalier zeigte die Tierchen auch bei der "Arbeit".

So veröffentlichte der Blondschopf ein Video, in dem sich gleich vier Blutegel oberhalb seines Ellbogens an seinem Oberarm zu schaffen machen. "Ich habe seit über einem Jahr einen Tennisarm", erklärte Paul dazu.

Die besondere Therapieform sei dafür bekannt, vor allem chronische Schmerzen lindern zu können, führte der 42-Jährige weiter aus - und ergänzte: "Ich habe das heute das erste Mal gemacht. Warten wir mal ab."

Ansonsten habe er aber alles versucht, so der gebürtige Hamburger. "Physio, Chiropraktiker, Akupunktur, Stoßwellentherapie, Kortisonspritzen ... ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll", verdeutlichte er.

Die Blutegeltherapie habe es in sich: In seiner Story veröffentlichte der frühere Kuppelshow-Kandidat anschließend ein Foto, auf dem deutliche Bissspuren zu sehen waren. "Hier sieht man vier Blutegel, die sich festgebissen haben" unterstrich der Wahl-Mallorquiner.