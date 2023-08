Paul Janke lässt sich den Intimbereich massieren - nicht von einer Frau!

Paul Janke (41) hat sich auf Instagram bei der Massage seines Intimbereichs gezeigt. Allerdings nicht mit einer Frau, sondern mit seiner Katze "Carlotta". © Fotomontage: Instagram/jankepaul

Das entsprechende Videomaterial lud der einstige Rosenkavalier (2012) am Donnerstagabend in seiner Story hoch: Der Blondschopf liegt entspannt auf dem Sofa, während "Carlotta" sein bestes Stück bearbeitet.

Doch wer jetzt dachte, der ewige Junggeselle habe eine neue Frau an seiner Seite, die er auf diese Art und Weise der Öffentlichkeit präsentiert, war auf dem Holzweg - bei der Masseurin handelte es sich nämlich gar nicht um eine Frau!

Stattdessen war es Pauls geliebte Katze, die völlig unverfroren den Genitalbereich ihres Herrchens mit regelmäßigen Bewegungen beackerte. "Carlotta, was machst du? Das tut mir weh. Hallo? Hallo? Carlotta?", fragte der 41-Jährige gespielt panisch.

Bei dem gezeigten Verhalten der Vierbeinerin handelte es sich um den sogenannten "Milchtritt", der vor allem von Katzenbabys oder auch Welpen praktiziert wird. Während des Säugens versuchen sie auf diese Weise, den Milchfluss der Mama anzuregen.

Hin und wieder kommt das Verhalten aber auch bei erwachsenen Katzen vor. Diese "treten oft in Situationen, in denen sie sich besonders wohl und geborgen fühlen", klärte der Kuppelshow-Teilnehmer in der nächsten Story auf.