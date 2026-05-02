Paul Janke offen und ehrlich: Wurden er und dieser Bundesliga-Trainer bei der Geburt getrennt?

Köln - Womanizer Paul Janke (44) ist wieder in aller Munde! Der Kult-Bachelor hat in einem Interview offen über optische Vergleiche mit einem Bundesliga-Trainer gesprochen. Das hält der Rosenkavalier wirklich davon.

Eugen Polanski ist Trainer von Borussia Mönchengladbach und hat optisch gewisse Ähnlichkeit mit Paul Janke, oder? © Swen Pförtner/dpa

Seit mittlerweile 14 Jahren steht der Sonnyboy regelmäßig im Scheinwerferlicht, hat sich im Zuge seiner TV-Premiere bei "Der Bachelor" einen echten Namen gemacht.

Oftmals wird er auch mit anderen Männern in der Öffentlichkeit verglichen, schon seit mehreren Monaten mit Eugen Polanski (40) - Trainer von Bundesligist Borussia Mönchengladbach.

Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur hat der 44-Jährige jetzt ganz offen über die optische Ähnlichkeit zu ihm gesprochen. "Die Vergleiche mit Eugen Polanski sind tatsächlich schon länger ein Thema, und ich finde sie sehr lustig", stellt er klar.

Von Beginn an hatte der erste TV-Bachelor eigener Aussage zufolge keinerlei Probleme mit den Kommentaren, ganz im Gegenteil.

Er und Polanski stehen sogar regelmäßig in Kontakt, erklärt der Ex-Freund von Model Kathrin Bösch (44).