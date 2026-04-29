Rosen-Hammer! Paul Janke wird nochmal Bachelor: "Ich bin noch nicht verwelkt!"
Hamburg - Es regnet wieder Rosen: Für viele ist er noch immer der "Ur-Bachelor" – und jetzt, ganze 14 Jahre nach seiner ersten Teilnahme an der RTL-Kuppelshow, kehrt er als Rosenkavalier zurück und sucht erneut die große Liebe! Verkündet wurden die rosigen Neuigkeiten zunächst auf der RTL-"Bachelor"-Party am Mittwochabend, kurz darauf bestätigte auch Paul Janke (44) selbst seine Rückkehr offiziell auf Instagram. Bereits drei Tage zuvor hatte er mit einem mysteriösen Ankündigungspost samt roter Rose für Spekulationen gesorgt.
Viele Fans hatten gehofft, dass Janke der nächste "Goldene Bachelor" wird. Stattdessen soll er nun als Bachelor in einer neuen Show innerhalb des Franchise zurückkehren. Der Titel: "Pauls zweite Chance".
"Viel mehr weiß ich auch noch nicht genau. Wann gedreht wird und wo, keine Ahnung", sagte der Wahl-Mallorquiner unmittelbar nach der Verkündung gegenüber Trashkurs (gehört zu TAG24).
Klar ist für ihn aber: "Es gibt eine zweite Chance! Vielleicht sagt die eine oder andere Frau: 'Hey, stopp – der Paul ist ja doch noch nicht verwelkt'", hofft der bisherige Dauer-Single.
Sich selbst beschreibt er augenzwinkernd als "einen älteren Mann, der aber noch einigermaßen in Schuss ist", und inzwischen auch reifer sei. Kein Wunder, schließlich ist seine erste Zeit als Bachelor schon 14 Jahre her. Er nahm 2012 an der zweiten Staffel der RTL-Show teil. Als damals 30-jähriger "Mister Hamburg" verteilte er seine letzte Rose an Anja Polzer (41).
Was Janke aber schon weiß: Die neue Sendung unterscheide sich deutlich vom Ursprungskonzept "Der Bachelor". Allen voran, weil die Teilnehmerinnen wüssten, worauf sie sich einlassen: "Das ist am Ende eher ein Vorteil, weil du natürlich wirklich auch nur Frauen hast, die sich dann auch auf mich beworben haben."
Bei der Partnersuche hat Janke klare Vorstellungen: "Ich suche eine Frau, die auch lebensfroh und fröhlich ist, mit eigenen Beinen im Leben steht." Außerdem seien "Humor" und "eine gewisse Intelligenz" wichtig.
Paul Janke: "Die Rose hat mich groß gemacht!"
Bereits im TAG24-Interview Ende März beim 20. Jubiläum der Hamburger Europa Passage verriet Janke, dass er das Erbe der Show mit Stolz trägt und auch heute noch immer gerne Rosen verteile. "Ich werde auch in 30 Jahren noch der Bachelor sein", betonte der 44-Jährige damals und zeigte sich mit seinem Image ausgesprochen gelassen.
Für Janke gehöre die Rose inzwischen einfach zu seinem Job. "Sie hat mich am Ende des Tages ja groß gemacht", erklärte der Entertainer, der, egal wo er ist, stets auch nach Rosen gefragt werde.
Und jetzt darf er die Rosen sogar wieder offiziell im TV verteilen! Wer in der neuen Bachelor-Show mit Paul Janke dabei sein will, kann sich ab sofort unter bachelorpaul.de bewerben.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa