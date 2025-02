Paul Janke bei Promi First Dates: "Das Optische muss für den Sex stimmen"

Köln/Hamburg - Nachdem er im RTL-Kult-Format " Der Bachelor " nicht die Liebe seines Lebens gefunden hat, versucht Paul Janke (43) sein Glück nun bei "Promi First Dates". Ob er der hübschen Christina (37) am Ende eine Rose überreichen wird?

Paul Janke (43) ist ganz gespannt auf seine Date-Partnerin. © RTL

"You will never know, wo du deine Herzdame findest und warum nicht hier?", so der blonde Frauenschwarm. Seit 2021 geht Paul wieder solo durchs Leben, sucht eine Frau, die ihn im besten Fall nicht kennt.

Das könnte sich durchaus schwierig gestalten, ist der Hamburger doch seit 2012 ein bekanntes Mediengesicht. Obwohl er eher auf "dunkle Typen" steht, waren seine Ex-Freundinnen alle blond. Für ihn steht fest: "Das Optische muss für den Sex einfach stimmen."

Als Christina das Restaurant betritt, zieht sie mit ihrem knappen Kleidchen und ihrer blonden Lockenpracht alle Blicke auf sich. Trotzdem hält sich Pauls Begeisterung in Grenzen. "Es war nicht so, dass ich dachte: 'Boooooah'." Die Projektmanagerin dagegen, die ihr Date sofort erkannt hat, findet deutlich wärmere Worte für ihr Gegenüber: "Er sieht richtig gut aus."

Während Christina für Paul eine kleine Schokolade aus ihrer Heimat dabeihat, steht der mit leeren Händen da. "Da hat er endlich mal ein Date und bringt mir keine Rose mit!", so die enttäuschte Blondine. "Es wäre too much gewesen", rechtfertigt sich der 43-Jährige.