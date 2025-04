Pete Davidson lässt 200 Tattoos entfernen: Der Grund hat es in sich

Schon jetzt kann man an Pete Davidsons (31) Arm erkennen, dass seine Tattoos immer blasser werden. © Erika Goldring / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In einem Gespräch mit Variety verrät der Comedian, dass er sich nach mehreren Klinikaufenthalten von nun an durch und durch auf seine mentale Gesundheit konzentriere. Im Zuge dessen hat er sich bereits 2020 dafür entschieden, seine Tattoos zu entfernen.

Grund: Diese würden ihn an eine Version von ihm erinnern, die er nicht mehr sein möchte.

"Ich war drogensüchtig und eine traurige Person. Ich fühlte mich hässlich und wollte mich bedecken", erklärte der 31-Jährige. "Also möchte ich sie entfernen und fange somit von vorn an, weil das für meinen Kopf am besten funktioniert."

Außerdem hätten seine Tattoos kaum Bedeutung. Ein Umstand, den er heute bereut. Ein Beispiel dafür: Davidson trägt einen Cannabis rauchenden SpongeBob Schwammkopf auf seinem Rücken.

Aktuell befindet sich der "Saturday Night Live"-Star mitten im Prozess, die Körperkunst zu entfernen - und das ist alles andere als einfach. So umfasst die Entfernung eines einzigen Tattoos zehn bis zwölf Sitzungen, zwischen denen ein sechswöchiger Heilungsprozess liegt.

Insgesamt wird er also "noch zehn Jahre dafür brauchen", alle Motive von seiner Haut zu entfernen.

Kosten soll der ganze Spaß übrigens mehr als 200.000 US-Dollar.