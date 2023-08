24.08.2023 14:01 566 Peter Fox sagt Auftritt ab: Fans sind sauer!

Nach seinen Konzerten in Berlin sollte Peter Fox (51) am Wochenende in Oberhausen auftreten. Doch daraus wird wohl nichts, zum Leidwesen seinen Fans.

Von Mia Goldstein

Berlin/Oberhausen - Nach seinen ausverkauften Konzerten in der Berliner Waldbühne sollte Peter Fox (51) am Sonntag in Oberhausen auftreten. Doch daraus wird nun nichts - zum Leidwesen seiner Fans. Peter Fox (51) wird nicht bei Hype-Festival auftreten. © Soeren Stache/dpa, Christoph Schmidt/dpa (Bildmontage) "Schweren Herzens müssen wir den Auftritt auf dem Hype Festival aufgrund geänderter Produktionsbedingungen absagen", hieß es von dem "Stadtaffen"-Sänger zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn auf Instagram laut "Bild". Auf dem Festival sollte der Berliner als Headliner seine Hits zum Besten geben, doch aufgrund "sehr reduzierter Begebenheiten" könne er seine Show nicht abhalten. Auch Gespräche mit der Festival-Leitung hätten zu keinem Kompromiss geführt. Peter Fox entschuldigte sich bei seinen Fans, die sich über die Absage mehr als enttäuscht zeigten. Promis & Stars HadeB-Robert schwer verliebt im Pärchen-Urlaub: "Eine unglaubliche Reise!" Neben seiner Show wurde auch der Auftritt von Sängerin De-Ben Gogo gecancelt. So war unter dem geänderten Timetable des Hype-Veranstalters auf Instagram zu lesen: "Das kann doch nicht Euer ernst sein, dass Sonntag zwei Hauptacts nicht auftreten und man nicht die Möglichkeit hat, sein Geld wiederzubekommen." Auf Instagram entbrannte ein Shitstorm gegen den Festival-Veranstalter Peter Fox' Fans zeigen dem Sänger gegenüber Verständnis Der 51-jährige Berliner bedauert, seine Show absagen zu müssen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa Ein weiterer Fan zeigte sich ebenfalls wütend: "Gegen diese Verarsche muss man rechtlich vorgehen. Das ist ja gefühlt organisierte Kriminalität, werben mit Sachen, die das Geld wert sind und geben am Ende nichts davon raus." Anscheinend ist es nichts Neues, dass bei dem Hype-Festival kurzfristig einige Live-Acts abgesagt werden. So echauffierte sich eine Userin in der Kommentarspalte des Veranstalters: "Ich war mehrmals beim Hype-Festival und dachte mir jedes Mal, dass sie ihre Fehler verbessern und es das Jahr darauf toppen aber anscheinend (wird es) jedes Mal schlechter." Promis & Stars Massen-Chaos in Frankfurter Innenstadt: Irre Aktion von Rapper und Modeschöpfer! Peter Fox hingegen scheinen die Fans zu verstehen. "Bei so einem Chaos würde ich auch meine Show absagen", ließ eine Userin wissen.

