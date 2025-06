Harley Days in Hamburg: Dieser Star führt die Motorrad-Parade an

Musiker Peter Maffay (75) führt in diesem Jahr die Motorrad-Parade auf den Harley Days in Hamburg an. © Fabian Lippke

Wie der Veranstalter bekannt gab, wird kein Geringerer als Peter Maffay (75), der sich selbst als "leidenschaftlichen Biker" bezeichnet und bei seinem Abschiedskonzert in Hamburg mit einer Harley auf die Bühne gefahren war, die große Motorrad-Parade anführen. Wie auch in den Vorjahren wird sie am Sonntag (14 Uhr) der Höhepunkt der Harley Days in der Hansestadt bilden. Auf rund 30 Kilometern knattern dann Tausende Harleys durch Hamburg.

Neben Maffay werden auch die Schauspieler Marek Erhardt (56) und Till Demtrøder (58), beide bekannt aus der Serie "Großstadtrevier", erwartet.

Basis der Veranstaltung ist erneut das Gelände auf dem Großmarkt. Dort wird das "Harley Village" mit zwei Bühnen und einer großen Händlermeile aufgebaut.

Zudem ist der Besuch von Kolja Rebstock, Senior Vice President International der Harley-Davidson Motor Company, angekündigt.

Neu in diesem Jahr sind der "Used Bike Market", auf dem, wie der Name schon sagt, gebrauchte Maschinen ge- und verkauft werden können, und geführte Touren durch das Hamburger Umland.