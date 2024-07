Philipp Plein ist wieder Papa geworden: So lautet der ungewöhnliche Name des Babys

München - Philipp Plein (46) meldete sich an diesem Wochenende mit süßen News bei seinen Fans, denn der Star-Designer ist wieder Vater geworden! Der jüngste Sprössling des gebürtigen Müncheners trägt einen ebenso außergewöhnlichen Namen wie seine Brüder.

Philipp Plein (46) verkündete die Babynews an diesem Wochenende via Instagram. © Instagram/philippplein (Screenshot/Story)

Via Instagram hatte sich Plein am Samstagabend bei seinen mehr als drei Millionen Followern gemeldet und feierlich die Geburt seines vierten Kindes verkündet.

"Heute wurde mein vierter Sohn [...] um 10.58 Uhr geboren und ich kann gar nicht in Worte fassen, wie glücklich und gesegnet wir sind, so ein unglaubliches Geschenk von oben erhalten zu haben", schwärmte der frischgebackene Vierfach-Papa in seinem neuesten Beitrag, zu dem er auch einige Schnappschüsse geteilt hatte.

So war auf den Aufnahmen unter anderem der Star-Designer zu sehen, wie er liebevoll sein jüngstes Kind auf dem Arm hielt. Auf einem anderen Bild hatte Plein an der Seite seiner Freundin und Kindsmutter - Model Andreea Sasu (34) - in die Kamera gelächelt.

Plein und seine Liebste verrieten jedoch noch mehr und gaben nicht nur die Geburt ihres Babys bekannt, sondern offenbarten auch gleich den extravaganten Namen des kleinen Erdenbürgers: Hurrican Thor Thunder.

Damit trägt auch der vierte Sprössling des Star-Designers einen ebenso außergewöhnlichen Namen wie seine älteren Brüder Romeo Prince (11), Rocket Halo Ocean (2) und Rouge Sky Galaxy (1).