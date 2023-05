Pietro Lombardi macht Fans Geständnis: "Als Mann ist das echt ein beschämendes Gefühl"

Köln - Pietro Lombardi (30) hat eigentlich alles, was man sich als Otto Normalbürger nur wünschen kann - abgesehen von einer Sache. Denn wie treue Fans wissen, ist der Sänger aktuell ohne Führerschein unterwegs. Ein Umstand, der Pie nun zu einer überraschenden Offenbarung verleiten ließ.

Pietro Lombardi (30) saß bei der "DSDS"-Jubiläumsstaffel 2023 am Jury-Pult. © Henning Kaiser/dpa

Pietro sitzt bereits seit geraumer Zeit nicht mehr selbst hinterm Steuer. Wie der Sänger seinen rund zwei Millionen Instagram-Fans nämlich schon vor einer Weile verraten hatte, musste er seinen Lappen aufgrund von zahlreichen Punkten auf seinem Konto in Flensburg abgeben. Seither sitzt der zweifache Vater auf dem Beifahrersitz.

Wann Pie seinen Führerschein wiedersehen wird, ist ungewiss. Wie er jüngst jedoch seinem "Team Lombi" in seiner Story verriet, kann es wohl noch eine ganze Zeit dauern, bis er das Dokument wieder in den Händen hält.

So musste am Freitag wieder einmal seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) den Chauffeur-Service für ihren Liebsten spielen und Pie durch die Straßen Kölns kutschieren. Gemeinsam holte das Paar dabei Pietros Sohn Alessio (7) ab, wie der "Cinderella"-Interpret seinen Fans in der Bildunterschrift erklärte.

Während er die Kamera auf die Influencerin gerichtet hatte, die konzentriert durch den Verkehr steuerte, wurde Pie prompt sentimental und nutzte den Moment, einige ehrliche Worte an seine Community zu richten.

"Wie ihr wisst, habe ich leider für eine längere Zeit keinen Führerschein, wegen alten Geschichten. Weil ich früher leider zu cool sein wollte mit dem Autofahren", erklärte der Sänger, ehe er ein Geständnis machte.