Pinke Bank von Dirk Bach (†51) wieder aufgetaucht, doch so sieht sie jetzt nicht mehr aus

So sah die pinke Bank vor ihrem Verschwinden vom Melatenfriedhof aus. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Bank in der markanten rosa Farbe steht wieder an ihrer alten Stelle neben Bachs Grab auf dem Kölner Melatenfriedhof, wie Express.de am heutigen Montag berichtet.

Unbekannte Diebe hatten das Sitzmöbel in der vergangenen Woche gestohlen, seither fehlte von der Bank mit dem großen emotionalen Wert für Fans des verstorbenen Entertainers jede Spur.

Wie genau sie zurückgebracht wurde und wo sie sich in der Zwischenzeit befunden hat, ist zur Stunde noch völlig unklar. Doch es gab noch eine weitere Überraschung!

So haben die Diebe die Zeit wohl genutzt, um dem Möbelstück ein spektakuläres Umstyling zu verpassen.

Wie ein Foto, das Express.de vorliegt, zeigt, wurden buntes Kreppband und rot und weiße Herz-Luftballons an der Bank befestigt. Zudem hinterließen die Täter einen Brief, der in Klarsichtfolie an die Lehne geklebt war.