Akuter Notfall! Mirja du Mont landet mit Bauchschmerzen im Krankenhaus

Hamburg - Schock für Mirja du Mont (49): Die Schauspielerin liegt mit einer akuten Darmerkrankung seit Mittwoch in Hamburg im Krankenhaus.

Das habe sie dann tatsächlich auch gemacht - zum Glück. Mirja: "Die haben ein CT gemacht und gesehen, dass ich eine Dickdarmentzündung habe und die Darmwand ziemlich durchlässig ist. Ich bin sofort in die Notaufnahme und ins Krankenhaus gekommen."

Die üblen Nachrichten teilte die 49-Jährige am Freitag mit ihren Fans auf Instagram . "Guten Morgen, ihr Lieben. Wie ihr seht, ist das nicht mein Zuhause, das ist das Krankenhaus", begrüßte sie ihre Follower in ihrer Story.

Die zweifache Mutter musste bereits einen Hörsturz verkraften. Zudem wurde ihr mehrfach weißer Hautkrebs entfernt. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

In der Klinik werde sie nun mit hochdosiertem Antibiotikum behandelt, erklärte die zweifache Mutter. Anschließend bedankte sie sich noch einmal mit eindringlichen Worten bei Würdig und Voss-Tecklenburg.

"Hätten die beiden mich nicht so gedrängt, wäre ich nicht zum Arzt gegangen und es wäre schlimmer ausgegangen", verdeutlichte Mirja. An ihre Community appellierte sie: "Also Leute, nehmt Bauchschmerzen nicht auf die leichte Schulter und geht zum Arzt."

Für die 49-Jährige ist es bei Weitem nicht der erste gesundheitliche Rückschlag. So erlitt sie 2018 einen Hörsturz, zudem wurde ihr bereits mehrfach weißer Hautkrebs entfernt.