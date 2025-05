Nach zwei Wochen auf der Intensivstation: Reality-TV-Star stirbt mit 33

USA - Große Trauer um "Floribama Shore"-Star Kirk Medas: Der Reality-TV-Liebling ist am Freitag im Alter von nur 33 Jahren verstorben.

Nur einen Tag vor seinem Tod hatte seine Freundin und Kollegin Aimee Elizabeth Hall auf Instagram mitgeteilt, dass Kirk in ein künstliches Koma versetzt und an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurde.

Sein Vater erklärte gegenüber dem Medium, dass der 33-Jährige an einer nekrotisierenden Pankreatitis litt – einer Erkrankung, bei der Teile der Bauchspeicheldrüse absterben.

Kirk Medas verbrachte zwei Wochen auf der Intensivstation, bevor er verstarb. © Screenshot/Instagram/aimeeelizabethhall

Laut People schrieb Candace in einem inzwischen gelöschten Facebook-Post:

"Wir haben unseren Bruder, unseren besten Freund, unser Herz verloren – Kirk. Ich war am Strand, als ich es spürte. Noch bevor der Anruf kam, tauchte immer wieder ein Delfin bei mir auf, als würde er sich verabschieden. Kirk und ich liebten Delfine und das Meer – und in diesem Moment wusste ich es einfach."

Sie fügte hinzu, dass sie Trost darin finde, dass der 33-Jährige nun nicht mehr leiden müsse.

"Ich werde nie vergessen, wie sie ihn an das Beatmungsgerät anschlossen, kurz bevor das Koma einsetzte. Ich sagte ihm, dass ich ihn liebe – und Tränen liefen über sein Gesicht. Dieses Bild wird mich für immer begleiten", so Aimee.

Nilsa sagte gegenüber dem Onlineportal, Kirk sei mehr als nur ein Freund gewesen – "Familie, Onkel, Mitbewohner, einfach der beste Mensch, den man sich vorstellen könne."

Weiter erklärte sie, seine Seele sei die freundlichste und aufrichtigste gewesen, die sie je kennenlernen durfte. Sie werde seine Liebe und Unterstützung für immer bei sich tragen.