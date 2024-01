Playboy-Model gab 100.000 Dollar für ihren Körper aus! Hater bezeichnen sie als "Michael Jackson"

Dubai - Ana Espinolas (23) Streben nach makelloser Schönheit beweist wieder einmal: Egal, was man tut, irgendjemand wird immer etwas finden, was es zu kritisieren gibt. Das Playboy-Model gab Unsummen für ihren Körper aus, doch muss nun oft lesen, dass sie wie Michael Jackson aussehe ...

Ana Espinolas (23) hat schon einige OPs hinter sich. © Montage: Instagram/ana_espinola_b

Das in Dubai lebende Model gab in seinem Leben laut eigener Aussage schon rund 100.000 Dollar (rund 91.000 Euro) für Schönheitsoperationen aus. Eine Investition, die sich durchaus lohnte, so folgen der Lateinamerikanerin fast zwei Millionen User auf Instagram.

Doch manch ein Eingriff würde sie heute wohl nicht mehr so machen. Dreimal ließ Ana sich bereits an der Nase operieren, gestand sie in der Sendung "Hooked on the Look". "Viele Leute sagen mir, dass ich wie Michael Jackson aussehe", erzählte die 23-Jährige mit einer gehörigen Portion Selbstironie.

"Ich bin nicht wirklich beleidigt, weil ich Michael Jackson mag", fügte die gebürtige Paraguayerin hinzu. "Die Art von Kommentaren, die ich online bekomme und die mich wirklich ärgern, sind, dass ich zu viel Plastik in meinem Körper habe. Das einzige, was ich an Plastik in meinem Körper habe, sind meine Brüste", beteuerte Ana.

Alles andere sei hart erarbeitet. Das Model mit einem professionellen Vergangenheit in der Fitness-Branche achtet extrem auf seine Ernährung und trainiert viel.