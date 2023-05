Playmate Annetta Negare gesteht: Sie hat Angst vor Leben mit Baby

Annetta Negare (30) teilt ihre Gefühle auf Instagram. © Screenshot/Instagram/annetta_negare

Schon lange haben sich Annetta und Ehemann Tobi (43), mit dem sie seit 2018 verheiratet ist, ein Baby gewünscht. Auf natürlichem Wege wollte es jedoch nicht klappen.

Darum hat sie sich künstlich befruchten lassen - mit Erfolg! Auch wenn man es der "Miss November 2014" noch nicht ansieht, sie befindet sich bereits in der 20. Schwangerschaftswoche.

Im Hinblick auf die Geburt hat die werdende Mutter allerdings gemischte Gefühle. Mit "super ehrlichen" Worten hat sie sich nun an ihre über 57.000 Follower auf Instagram gewendet.

In ihrer Story gibt sie preis, dass ihr die große bevorstehende Veränderung in ihrem Leben auch Angst macht: "Ich werde nie mehr so ein sorgenfreies Leben haben, wie ich es jetzt habe, weil ich dann für ein Lebewesen verantwortlich bin, was auch wunderschön ist", weiß Annetta.

Ihr würden immer wieder Fragen durch den Kopf schießen, wie ob sie eine gute Mutter sein werde oder ob ihr Kind gesund sei. "Das hat mich schon gequält und emotional mitgenommen", gesteht das Model.