Plötzlich war sie tot: Ex-"Let's Dance"-Star verlor enge Freundin - "Das hat mich zerstört"

Hannover/Köln - Es ist ein Erlebnis, das Sharon Battiste (34) bis heute bewegt: Vor rund elfeinhalb Jahren erreichte die ehemalige " Let's Dance "-Teilnehmerin eine Nachricht, die ihr den Boden unter den Füßen wegriss.

Sharon Battiste (34) hat 2014 eine enge Freundin verloren. Über den Verlust spricht die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin in dem Podcast "Zwischen den Zeilen". (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Es geht um einen Tod, den ich erleben musste", so die Ex-"Bachelorette" im Podcast "Zwischen den Zeilen". "Es war damals meine beste Freundin, die von heute auf morgen von mir gegangen ist." An den Tag erinnert sich die Schauspielerin noch ganz genau: Es war der 30. Dezember 2014 - kurz vor Silvester.

"Sie ist einfach so eingeschlafen. Ich bekam morgens eine Nachricht, während ich auf dem Weg war zu ihr. Und habe dann erfahren, dass sie nicht mehr da ist." Podcast-Moderatorin Bettina Böttinger (69) zeigt sich fassungslos: "Das begreift man als Kind doch gar nicht. Nicht mal als Erwachsener."

"Das hat mich ein bisschen zerstört zu dem Zeitpunkt", entgegnet Battiste. So versuche sie sich immer noch klarzumachen, dass gewisse Dinge einen Grund haben würden. Doch in diesem Fall sucht sie bis heute noch vergebens nach einem solchen.