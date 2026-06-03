Plötzlich war sie tot: Ex-"Let's Dance"-Star verlor enge Freundin - "Das hat mich zerstört"
Hannover/Köln - Es ist ein Erlebnis, das Sharon Battiste (34) bis heute bewegt: Vor rund elfeinhalb Jahren erreichte die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin eine Nachricht, die ihr den Boden unter den Füßen wegriss.
"Es geht um einen Tod, den ich erleben musste", so die Ex-"Bachelorette" im Podcast "Zwischen den Zeilen". "Es war damals meine beste Freundin, die von heute auf morgen von mir gegangen ist." An den Tag erinnert sich die Schauspielerin noch ganz genau: Es war der 30. Dezember 2014 - kurz vor Silvester.
"Sie ist einfach so eingeschlafen. Ich bekam morgens eine Nachricht, während ich auf dem Weg war zu ihr. Und habe dann erfahren, dass sie nicht mehr da ist." Podcast-Moderatorin Bettina Böttinger (69) zeigt sich fassungslos: "Das begreift man als Kind doch gar nicht. Nicht mal als Erwachsener."
"Das hat mich ein bisschen zerstört zu dem Zeitpunkt", entgegnet Battiste. So versuche sie sich immer noch klarzumachen, dass gewisse Dinge einen Grund haben würden. Doch in diesem Fall sucht sie bis heute noch vergebens nach einem solchen.
Sharon Battiste über den Tod ihrer Freundin: "War für mich nicht zu begreifen"
"Mittlerweile ist meine Begründung: Vielleicht wurde sie vor Schlimmerem bewahrt. Aber zu dem Zeitpunkt damals war das für mich nicht zu begreifen." Schließlich seien die beiden Mädchen zusammen aufgewachsen und teilten die Liebe zum Tanzen.
Eine Erkenntnis aus dem schweren Schicksalsschlag: "Das war der radikalste Weg zu verstehen, wie das Leben funktioniert." Stresssituationen wie diese zeigen sich bei der 34-Jährigen nach eigenen Angaben auch immer nach außen hin. "In solchen Situationen verliere ich dann noch mehr Haare", bezieht sich Battiste auf ihre Autoimmunerkrankung. Seit ihrem 8. Lebensjahr leidet sie an kreisrundem Haarausfall.
Moderatorin Böttinger zeigt sich verständnisvoll: "Das kann man sich vorstellen, wie es dann in einem aussieht und dass es dann auch nach außen geht, wenn man ohnehin diesbezüglich schon angeschlagen ist und diese Krankheit in sich trägt", so die Podcasterin abschließend.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa