Nach Tod von Rosenstolz-Sängerin AnNa R.: Ermittler nennen Details

Die als Andrea Rosenbaum geborenen Sängerin starb unerwartet im Alter von 55 Jahren. Sie wurde am Sonntagabend tot in ihrer Wohnung in Berlin-Friedrichshain entdeckt. Erst am Montagmorgen sei die Polizei über den Vorfall unterrichtet worden.

Nach Angaben eines Polizeisprechers sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag vermeldete.

Zur Feststellung der Todesursache werde voraussichtlich eine Obduktion angeordnet, wie in solchen Fällen üblich. Davon erwarten sich die Ermittler Aufschlüsse zu den noch ungeklärten Hintergründen zum Tod der Frau.

Nach Übernahme des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft werden weitere Informationen erwartet.