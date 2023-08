Plus-Size-Influencerin hat gelernt ihren Körper zu lieben - jetzt betteln Männer um Dates!

Strawberry Belle (30) hat gelernt, ihren Körper zu lieben. © Montage: Instagram/strawberrybellexox

Ein paar zusätzliche Pfunde auf den Rippen und reichlich Dehnungsstreifen auf der Haut haben Strawberry Belle das Leben nicht immer einfach gemacht.

"Ich bin mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass ich kräftiger bin als meine Freunde", erzählt der Rotschopf der britischen Sun. "Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste mich für meinen Körper entschuldigen, und das macht mich jetzt so traurig, wenn ich daran denke."

Denn die 30-Jährige hat inzwischen gelernt, ihren Körper so zu lieben, wie er ist - mit all seinen vermeintlichen Makeln. "Mein Körper ist ein Rockstar und verdient es, gefeiert zu werden. Ich habe mich noch nie so selbstbewusst, kraftvoll und sexy gefühlt", findet sie heute.

Auch jetzt habe sie noch Tage, an denen das Selbstvertrauen mal etwas angeknackst ist, doch damit könne sie mittlerweile viel besser umgehen, erklärt die Britin. "Manchmal muss ich mich daran erinnern, wie weit ich mit meinem Körperbild gekommen bin, denn früher hätte ich nie geglaubt, dass dies mein Leben sein würde", führt die OnlyFans-Darstellerin aus.