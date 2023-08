Wiesn-Gaudi in Berlin: Welche Promi-Dame mit ihrer Schleife für Aufsehen sorgte

Berlin - Am Donnerstag ging es heiß her bei der "Angemermeier Trachtennacht 2023" im Berliner Hofbräuhaus anlässlich des 75. Geburtstages von "Trachten Angermeier". Aber nicht nur die gefühlten 35 Grad am Abend, sondern auch Micaela Schäfer (39) und viele weitere prominente Gäste brachten das Münchner Wirtshaus der Hauptstadt auf Temperatur. TAG24 hat die Gaudi mitgemacht.

Ex-GNTM-Gewinnerin, Model und Schauspielerin Barbara Meier (37) hat im Rahmen der "Angermeier Trachtennacht" ihre zweite nachhaltige Trachten-Kollektion "Greenline X Barbara Meier" vorgestellt. © Alice Nägle/TAG24

Noch vor dem offiziellen Start des originalen Oktoberfestes in München wurde am gestrigen Donnerstag bei der diesjährigen "Angermeier Trachtennacht" in Berlin die kommende Wiesn-Session eröffnet.

Bei Mass(en) Bier, zünftigem bayrischem Essen und lauter, aber eher weniger traditioneller Musik, wurde bei sommerlichen Temperaturen auf den Tischen getanzt.

Mit von der Partie auch viele Promis, die sich bereits am Nachmittag in der "Beauty2Go"-Lounge ein schickes Wiesn-Make-up verpassen ließen und in ihr Angermeier-Dirndl schlüpften.

Einige davon stammten aus der aktuellen, nachhaltigen Kollektion von der damaligen GNTM-Gewinnerin und Botschafterin des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für faire und umweltfreundliche Mode Barbara Meier (37). "Ich bin ein bayrisches Mädchen, ich gehe gerne zum Oktoberfest. Ich habe schon so viele Dirndl getragen. Der Schritt war für mich selbstverständlich. Wenn ich nachhaltige Mode mache, dann müssen es Dirndl sein", so das Model über ihre Idee hinter der umweltfreundlichen Modelinie.

Am meisten freute sich die Designerin darauf, dass fast alle am Abend in Tracht gekleidet sein werden. Für sie sei das einfach ein schönes Zeichen für Gemeinschaft: "Das hat etwas Verbindendes". Sie genieße es auch sehr, als Bayerin, die Berliner in "ihrer" Tracht zu sehen. Aber, das allerbeste für die 37-Jährige an der diesjährigen "Angermeier Trachtennacht": endlich wieder eine Maß trinken: "Nach Schwangerschaft und Stillen ist das mein erstes, richtiges Bier, das ich trinken werde", freute sie sich im Gespräch mit TAG24.

Doch nicht alle der prominenten Gäste waren so trinkfreudig. Reality-Sternchen Kader Loth (50) und Ex-Bachelor-Babe Carina Spack (27) trinken gar keinen Alkohol, wie sie gegenüber TAG24 zugaben.

"Ich trinke vielleicht alkoholfreies Bier, aber ich möchte viel tanzen heute", gab Kader zu. Die Blondine greife da lieber zur Maß mit Cola.