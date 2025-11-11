Popstar hat strenge Regeln: Paparazzi haben sich zu benehmen
USA - Popstar Chappell Roan (27) ist dafür bekannt, gern mal Fotografen zur Rede zu stellen, wenn diese sie respektlos behandeln. Neulich sollten Paparazzi sogar ihre Regeln auf dem roten Teppich einhalten.
Die "Hot to Go!"-Sängerin war vor wenigen Tagen bei der "Rock 'n' Roll Hall of Fame 2025" zu Gast.
Wie Page Six berichtete, gab eine Mitarbeiterin kurz vor Roans Ankunft auf dem roten Teppich den Fotojägern eindeutige Anweisungen.
"Okay, Chappell kommt. Niemand darf sie anschreien, sonst geht sie weg. Seid alle leise, freundlich und lächelt", so die Frau.
Auch wenn einige diese Aufforderung eher lustig fanden, hielten sich alle daran.
"Können Sie sich bitte einmal für uns drehen? Fantastisch", fragte einer überraschend freundlich - sonst ist der Ton auf roten Teppichen oft eher rau.
Chappell Roan ging schon öfter Fotografen an
Dass die Paparazzi bei ihr einen freundlichen Ton anschlugen, ist jedoch nicht ungewöhnlich.
Schon im vergangenen Jahr schnauzte sie einen Fotografen an, nachdem dieser ihr scheinbar gesagt hatte, sie solle "die Klappe halten".
Nur wenige Wochen später konfrontierte sie einen weiteren Journalisten bei der Premiere eines Films: "Du warst bei den Grammys so respektlos zu mir. Du hast mich auf einer Grammy-Party angeschrien", sagte sie, nachdem sie auf ihn zugegangen war.
Der Mann schien ihr widersprochen zu haben, doch die 27-Jährige gab nicht nach - sie forderte ihn auf, sich zu entschuldigen.
Wilde Regeln oder nicht - die Sängerin erreichte so, dass man auf öffentlichen Veranstaltungen respektvoll mit ihr umgeht, wie es eigentlich bei jedem selbstverständlich sein sollte.
Titelfoto: Evan Agostini/Invision/dpa