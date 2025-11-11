Popstar hat strenge Regeln: Paparazzi haben sich zu benehmen

USA - Popstar Chappell Roan (27) ist dafür bekannt, gern mal Fotografen zur Rede zu stellen, wenn diese sie respektlos behandeln. Neulich sollten Paparazzi sogar ihre Regeln auf dem roten Teppich einhalten.

Chappell Roan (27) ist dafür bekannt, Fotografen anzugehen, wenn diese sie nicht respektvoll behandeln. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Die "Hot to Go!"-Sängerin war vor wenigen Tagen bei der "Rock 'n' Roll Hall of Fame 2025" zu Gast.

Wie Page Six berichtete, gab eine Mitarbeiterin kurz vor Roans Ankunft auf dem roten Teppich den Fotojägern eindeutige Anweisungen.

"Okay, Chappell kommt. Niemand darf sie anschreien, sonst geht sie weg. Seid alle leise, freundlich und lächelt", so die Frau.



Auch wenn einige diese Aufforderung eher lustig fanden, hielten sich alle daran.

"Können Sie sich bitte einmal für uns drehen? Fantastisch", fragte einer überraschend freundlich - sonst ist der Ton auf roten Teppichen oft eher rau.