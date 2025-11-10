Schumis Ex-Manager verkauft Luxus-Villa - Ehefrau muss raus

Köln/Stuttgart - Obwohl er seit rund elf Jahren mit Boutique-Besitzerin Heike Geißler (51) liiert ist, lebt Willi Weber (83) noch immer gemeinsam mit seiner Gattin Heidi (81) in einer Villa in Stuttgart . Doch das soll schon bald der Vergangenheit angehören.

Mit seiner Heike (51) ist Willi Weber (83) seit rund elf Jahren zusammen. © Hannes P. Albert/dpa

"Ich will es verkaufen. Es ist ein wunderschönes Haus", verrät Weber gegenüber der BILD-Zeitung.

Obwohl es laut dem 83-Jährigen auf stolze 22 Millionen Euro geschätzt wird, bietet der ehemalige Manager von Formel-1-Legende Michael Schumacher (56) das Anwesen zum Schnäppchenpreis von "nur" 15 Millionen Euro an.

Trotzdem will sich bislang kein Interessent für die Villa mit einem Haupt- und einem Nebenhaus finden. "Die Weltlage ist gerade schlecht. Ein Hausverkauf, naja, die Zeit ist nie ideal", meint Weber.

Geldprobleme sollen derweil nicht der Grund für die geplante Veräußerung sein. Stattdessen will er Stuttgart den Rücken kehren, um künftig näher bei seiner Liebsten zu sein, die im Großraum Frankfurt lebt.