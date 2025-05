Popstar Macy Gray verrät: Hamburg inspirierte sie zu diesem Song

Hamburg - Vor ziemlich genau 25 Jahren erschien Macy Grays Debüt-Album "On How Life Is". Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Und wie kann so ein musik-historischer Moment besser zelebriert werden, als mit einer großen Tour?

Macy bedeutete ihr Debütalbum alles, das sei auch noch heute so. "Ich wusste nicht, was mich erwarten würde. Es war das erste Mal, dass ich den Leuten zeigen konnte, was ich sagen wollte. Es war einfach ein großartiger Anfang für mich. Und wir sprechen heute noch immer darüber. Wir singen immer noch diese Lieder, machen immer noch Touren."

"Im Rückblick hätte ich alles übersprungen und mich nur auf meine Alben, auf meine Musik konzentriert. Denn wenn du so lange dabei bist, lernst du, dass das wirklich das Wichtigste ist. Und fast alles, was zählt. Fast." Dass es ganz ohne PR dann aber doch nicht geht, ist ihr dabei natürlich bewusst …

Würde sie rückblickend etwas anders machen? "Millionen von Dingen!", so die 57-Jährige überzeugt. "Ich bin zu einer Zeit groß geworden, als es all diese großen Superstars gab. Soziale Medien hingegen nicht. Du hast nur von den Musikern, die du mochtest, in den Zeitungen und im Fernsehen gehört."

Als sie das Album schrieb, sei sie etwa 27 Jahre alt gewesen. "Es ging also damals viel darum, zu versuchen, erwachsen zu werden, darum in einer Beziehung mit einem Jungen zu sein, aber trotzdem noch andere Jungs anzuschauen, sexuell aufgeladen. Ich wollte mich selbst kennenlernen, ohne es wirklich zu merken." Später habe sie dann jedoch festgestellt, dass sie gar nichts wusste.

Hamburg hat eine ganz besondere Bedeutung für die 57-Jährige. Entsprechend groß ist ihre Vorfreude auf das dortige Konzert. © PR

Ihre Songs sind kleine, sehr persönliche Geschichten. Mit "The Way" eröffnet sie ihre Live-Show - auch am 27. Mai in Hamburg. Auf die Hansestadt freue sie sich schon ganz besonders.



"Als ich nach Hamburg kam, war das das erste Mal, dass ich auf der Autobahn fuhr. Und dann erinnere ich mich an eine Nacht auf der Reeperbahn. Ich sah, wie die Clubs um 2 Uhr morgens total abgegangen sind. Das war das erste Mal, dass ich richtige Dance-Musik gehört habe. Diese Nächte in Hamburg haben mich sogar zu meinem Song 'Sexual Revolution' auf meinem nächsten Album inspiriert."

Hamburg werde sie nie vergessen. Die Stadt sei einer der wichtigsten Orte, an denen die heute 57-Jährige je war. "Denn ich habe dort so viel gesehen, was ich noch nie zuvor gesehen hatte."

Macy Gray tritt am 26. Mai (20 Uhr) in Berlin, am 27. Mai (19.30 Uhr) in Hamburg und am 15. Juni (19 Uhr) in Regensburg auf.