"Postvirale Erkrankung": Ben Afflecks Tochter fordert neue Maskenpflicht

Mit Blick gerade auf Long-Covid-Patienten forderte die junge Frau daher eine "ständige Verfügbarkeit von Masken, Luftfilterung und Far-UV-C-Licht in staatlichen Einrichtungen, einschließlich Gefängnissen und Haftanstalten, sowie Maskenpflicht an medizinischen Fakultäten".

Covid-Symptome können monatelang anhalten und umfassen oft Müdigkeit, Lethargie, Gedächtnisverlust, Konzentrationsschwäche und Erschöpfung.

"Dies wird unsere Obdachlosenkrise und das Leid vieler Menschen in unserer Stadt noch verschärfen. Am härtesten trifft es People of Color, Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, Transsexuelle, Frauen und jeden in der Öffentlichkeit, der mit lebenswichtigen Aufgaben konfrontiert ist", begründete die 18-Jährige ihren Appell.

In sozialen Netzwerken reagierten manche Nutzer mit Verständnis, andere mit Spott.