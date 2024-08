"Prinzen"-Frontmann Krumbiegel über drohenden AfD-Erfolg: "Glaube, wir werden uns umgucken"

"Prinzen"-Frontmann Sebastian Krumbiegel (58) beim Demokratiefestival "Jamel rockt den Förster". Den Erfolg der AfD sieht der Musiker nicht als Ost-Phänomen an. © Bernd Wüstneck/dpa

"Ich glaube, wir werden uns umgucken. Es wird hier was passieren. Politisch wird es einen Ruck geben", sagte der Musiker im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Er gehe zwar nicht davon aus, dass ein AfD-Politiker Ministerpräsident wird, "aber die AfD wird stärkste Kraft - und das ist ein bisschen gruselig". Die Landtagswahlen finden in beiden Bundesländern am 1. September statt.

Dass die sowohl in Thüringen als auch in Sachsen vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Partei viele Stimmen für sich gewinnt, sei keineswegs ein ostdeutsches Phänomen, betonte der gebürtige Leipziger. "Trotzdem denke ich manchmal, dass die, die in der DDR gelebt haben, schon in einem sehr einmaligen Land gelebt haben. Und jetzt sind sie so was wie eine unrühmliche Avantgarde, die sich einen Weg schlägt."

Was gerade im Osten passiere, werde zeitverzögert aber auch in den westdeutschen Bundesländern passieren, so der 58-Jährige.