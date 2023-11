Produzenten-Legende Trevor Horn vor Auftritt in Leipzig: "Weiß, dass meine Finger wehtun werden"

Trevor Horn (74) vor der Thomaskirche. Seiner Erinnerung nach spielt die britische Produzenten-Ikone am Dienstag in Leipzig das erste Mal vor deutschem Publikum. © Sebastian Willnow/dpa

"Ich habe seit ein paar Wochen nicht mehr Bass gespielt und ich weiß, dass meine Finger wehtun werden", sagte der 74 Jahre alte Brite vor seinem ersten Auftritt am Dienstag in Leipzig im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Ehrlich gesagt kann ich mich nicht daran erinnern, jemals eine Show in Deutschland gespielt zu haben. Ich war vorher nur im deutschen Fernsehen zu sehen. Aber ich bin mir sicher: Es wird gut."

Vor den bevorstehenden Auftritten sei er "ein bisschen nervös", sagte Horn. Als Produzent hat der Musiker in den vergangenen Jahrzehnten mit weltweit bekannten Musikgrößen wie Paul McCartney, Tina Turner, Frankie Goes to Hollywood und Seal zusammengearbeitet.

Auch bekannte Hits wie "All the Things She Said" (t.A.T.u) und "Boddies" (Robbie Williams) hat er produziert. Bekannt wurde er 1979 mit dem Hit "Video Killed The Radio Star" als Sänger der Band The Buggles.

In Leipzig, Stuttgart (8.11.) und München (20.11.) tritt Horn als Bassist gemeinsam mit fünf Originalmitgliedern der Band Dire Straits ("Sultans Of Swing") auf.