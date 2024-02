Promi-Florist gibt Tipps zum Valentinstag, dann hagelt es Kritik

Der "Bachelorette"-Gewinner Jan Hoffmann (32) ist sich sicher: Jede Frau freut sich über Blumen. © Screenshot/Instagram/janhoffmann__ (Bildmontage)

Followern und Kunden gab er in einem Reel Tipps, wie sie ihre Liebsten am 14. Februar glücklich machen könnten: "Männer aufgepasst, wenn deine Liebste sagt, sie möchte keine Blumen zum Valentinstag haben, glaub ihr kein Wort!", begann er sein kurzes Video.

Das Wichtigste sei aber, im Vorfeld herauszufinden, welches die Lieblingsblumen der Angebeteten seien. "Dann kannst du eigentlich nichts mehr falsch machen", weiß der Experte. Und: "Im besten Fall kennst du natürlich auch noch ihre Lieblingsfarbe."

Denn danach könne ein Florist oder eine Floristin die restliche Arbeit problemlos erledigen und einen schönen Strauß je nach Budget zusammenstellen.

"Und wenn du sie komplett verrückt machen möchtest, dann machst du ihr einen eigenen Strauß", so ein weiterer Tipp von Jan. Auch das sei gar nicht so schwer, denn am Ende zähle ja vor allem der Gedanke dahinter. In dem Beispiel zeigte Jan, wie sich zum Beispiel Tulpen mit ein paar Eukalyptus-Zweigen zu einem hübschen Strauß binden lassen.

"Eure Liebste wird durchdrehen", ist sich der Hannoveraner sicher. "Probier es bitte aus und berichte mal, ob ich recht hatte!", bat er seine Community noch am Ende des Videos.